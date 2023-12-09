2023-12-09T22:48:00+03:00
2023-12-09T22:48:03+03:00
2023-12-09T22:48:00+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20231209/842517033.html
Трэвел-блогер назвал лучшие страны для неопытных путешественников
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Опытный блогер-путешественник перечислил лучшие страны для начинающих туристов, особенно отметив страны Юго-Восточной Азии, пишет Daily Mail. По словам 39-летнего Тома Гронда,... ПРАЙМ, 09.12.2023
бизнес, новости, в мире, туризм, мир, туризм, юго-восточная азия
https://cdnn.1prime.ru/images/84151/08/841510824.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84151/08/841510824.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84151/08/841510823.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84151/08/841510823.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84151/08/841510811.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84151/08/841510811.jpg
https://1prime.ru/tourism/20231209/842515465.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Опытный блогер-путешественник перечислил лучшие страны для начинающих туристов, особенно отметив страны Юго-Восточной Азии, пишет Daily Mail.
По словам 39-летнего Тома Гронда, посетившего уже 159 стран, путешествия в Юго-Восточную Азию будут простыми и недорогими. Он выделил Таиланд, Сингапур, Малайзию и Индонезию, так как эти страны доступны для людей с разной финансовой ситуацией.
Блогер также отметил безопасность данных стран, а также климат, который позволит взять лишь необходимый минимум вещей и не брать большой чемодан.
Ранее издание "Коммерсант" писало, что в декабре россияне отдали предпочтение азиатским странам, лидером спроса стал Таиланд.