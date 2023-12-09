МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Опытный блогер-путешественник перечислил лучшие страны для начинающих туристов, особенно отметив страны Юго-Восточной Азии, пишет Daily Mail. Россияне проявляют повышенный интерес к путешествиям в Азию, пишут СМИ

По словам 39-летнего Тома Гронда, посетившего уже 159 стран, путешествия в Юго-Восточную Азию будут простыми и недорогими. Он выделил Таиланд, Сингапур, Малайзию и Индонезию, так как эти страны доступны для людей с разной финансовой ситуацией.

Блогер также отметил безопасность данных стран, а также климат, который позволит взять лишь необходимый минимум вещей и не брать большой чемодан.

Ранее издание "Коммерсант" писало, что в декабре россияне отдали предпочтение азиатским странам, лидером спроса стал Таиланд.