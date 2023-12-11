МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Продажи зимних путевок в Иран из России пока не восстановились после падения осенью на фоне геополитических рисков, но желающие отправиться туда на Новый год есть, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россияне массово скупают летние туры по пляжным направлениям, сообщила АТОР

"В этом году спрос на Иран демонстрирует непостоянство. До осени продажи у туроператоров шли активно, у ряда туркомпаний даже превысили прошлогодние значения. Но осенью, на фоне палестино-израильского конфликта максимально замедлились. Оживления нет до сих пор. Но желающие провести Новый год в Иране среди россиян есть. Цены – от 104 тысяч рублей на двоих на 5 ночей", — сообщили в АТОР.

При этом в ассоциации отметили, что несмотря на временные сложности, в целом в отношении спроса на Иран туроператоры настроены позитивно. "Направление с каждым годом укрепляется на российском рынке, и позитивная динамика первой половины года с большей долей вероятности будет продолжаться", — указали в АТОР.

Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Документ был подписан в марте. Согласно соглашению, безвизовый режим установлен для групп туристов от 5 до 50 человек, въезжающих в страну (Россию или Иран) на срок до 15 дней.