МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя с 30-летием Российский союз туриндустрии (РСТ), отметил, что усилия его участников направлены на создание в стране современного, цивилизованного туристического рынка. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Названы популярные среди россиян туристические направления

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 30-летием Российского союза туриндустрии. Отрадно, что в последние годы туризм в нашей стране динамично развивается, становится важным фактором укрепления экономического, инфраструктурного потенциала городов и целых регионов, решения задач в области здравоохранения и просвещения, экологии и воспитания молодёжи, сбережения памятников истории и культуры", — сказано в телеграмме.

Путин добавил, что РСТ объединяет под своей эгидой около трех тысяч организаций в разных субъектах РФ – турагентств и санаторно-курортных учреждений, транспортных, страховых, консалтинговых компаний, профильных учебных заведений.

"Важно, что ваши усилия направлены на консолидацию профессионального сообщества вокруг единых задач и целей, формирование в России современного, цивилизованного туристического рынка", — отмечается в телеграмме.

Путин с уверенностью отметил, что РСТ и впредь будет беречь и развивать сложившиеся в отрасли традиции, достойно выполнять свою миссию. Он пожелал участникам успехов и всего наилучшего.