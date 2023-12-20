МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Стоимость размещения в гостиницах категории три звезды с начала года выросла на 7-10%, как и в годовом выражении, по гостиницам четыре-пять звезд — на 12,6% и 10,8% соответственно, сообщает Минэкономразвития со ссылкой на замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова. Названо число российских туристов, посетивших Индию

В Минэкономразвития состоялось совещание по мониторингу цен в туристической отрасли, в том числе, в период новогодних праздников. Участие в нем приняли представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Росавиации, Росстата, авиаперевозчиков, Российский железных дорог (РЖД), Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Мы посмотрели ключевые составляющие конечной цены на отдых. Остановлюсь на средствах размещения. По гостиницам категории три звезды — рост как с начала года, так и в среднем за год у нас, в целом, стабильный — от 7 до 10%, по гостиницам 4-5 звезд с начала года — 12,6%, год к году — 10,8%. На фоне роста спроса, напомню, за 10 месяцев на 19% выросло число турпоездок, и при этом сохраняется дефицит номеров, считаем, что этот показатель, в целом, соответствует текущей ситуации", — приводит Минэкономразвития слова Вахрукова.

Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин сообщил, что Росавиация и Минтранс России продолжают следить за ценами на авиабилеты в плотном взаимодействии с ФАС России. В целом в 2023 году отмечается рост количества перевезенных пассажиров. Так, за 10 месяцев 2023 перевезено 90,1 миллиона пассажиров, что на 11,2% выше уровня прошлого года.

В свою очередь, начальник Управления регулирования транспорта и контроля закрытых закупок ФАС России Адиля Вяселева отметила, что служба осуществляет мониторинг стоимости авиабилетов эконом-класса в новогодние праздничные дни. Мониторинг ведется по 332 маршрутам, на наиболее популярных из них полеты выполняют более трех авиакомпаний.

Заместитель руководителя Росстата Ирина Шаповал сообщила, что сбор данных о стоимости проживания в отелях и о цене авиабилетов и билетов на проезд по железной дороге идет с начала июля. За прошедшие полгода специалисты Росстата адаптировали разработанную ранее методику расчета стоимости туристического продукта применительно к текущей ситуации.

"В настоящее время работа с операторами рынка туристических услуг и перевозчиками продолжается. Решаются вопросы оперативной передачи массивов данных о продажах билетов и бронировании номеров в гостиницах. Кроме того, специалисты Росстата продолжают формировать методику расчета агрегированных показателей. По оценкам Росстата, публикация информации о стоимости туристического продукта возможна уже в середине 2024 года", — говорится в сообщении.