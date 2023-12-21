МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Спрос российских туристов на отдых за рубежом в 2023 году вырос на 66%, топ популярных направлений возглавили Турция и Египет, подсчитали для РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru, основываясь на собственных данных. Россияне на фоне снежной погоды резко нарастили спрос на лыжи

"Спрос на поездки за рубеж вырос на 66% в 2023 году по отношению к 2022. Российские туристы предпочитают отдыхать далеко от дома, несмотря на сильно увеличившиеся средние чеки. Например, объем продаж поездок в Таиланд поднялся более чем в два раза, вместе с тем средняя цена поездок изменилась со 183 тысяч рублей до 202 тысяч", — процитировали в сообщении директора по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева.

Он отметил, что в 2024 году рост цен на путешествия может продолжиться. "В первую очередь это связано с колебанием курсов валют. Но наши туристы продолжат выбираться на отдых за границу. Наиболее востребованными направлениями останутся Турция, Египет и Таиланд", — сказал Козырев.

Аналитики рассказали, что Турция второй год подряд находится на первом месте среди популярных зарубежных туристических направлений. Доля этой страны среди всех направлений отдыха российских туристов, по данным компании, подросла до 43% с 41%. При этом средний чек увеличился до 164 тысяч со 148 тысяч рублей.

"На второе место поднялся Египет, ранее эту строчку занимали российские курорты. 16% отдыхающих побывали на Красном море. Средний чек данного направления довольно сильно вырос – со 111 тысяч рублей до 153 тысяч", — сообщили в сервисе.

По его данным, в этом году серьезный рост показали также Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Доля первых выросла с 7% до 12%, а средний чек поднялся до 164 тысяч со 140,2 тысячи рублей. Доля Таиланда выросла с 3% до 7%, а средний чек увеличился до 201,2 тысячи со 182,6 тысячи рублей.