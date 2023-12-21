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2023
https://1prime.ru/tourism/20231221/842630764.html
Тунис намерен восстановить турпоток из России, заявил глава МИД страны
Туризм
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Тунис надеется вернуть турпоток из России на уровень, который был до пандемии COVID-19, рассказал в беседе с агентством РИА Новости министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар... ПРАЙМ, 21.12.2023
бизнес, новости, туризм, тунис, россия, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТУНИС, 21 дек — ПРАЙМ. Тунис надеется вернуть турпоток из России на уровень, который был до пандемии COVID-19, рассказал в беседе с агентством РИА Новости министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар.
"Это одна из сфер, которую мы должны обсудить (на встрече с российской делегацией), найти инструменты для того, чтобы вернуться к уровню, который был до пандемии, чтобы поддержка была большей, создали все условия, чтобы туристы из России вновь вернулись в Тунис, как и раньше", — рассказал глава внешнеполитического ведомства Туниса.
Уровень туристического потока из России в Тунис до пандемии оценивался в 600 тысяч посетителей в год. Кроме того, ранее Росавиация отмечала, что российские авиакомпании заинтересованы в возобновлении полетов в курортные города Туниса.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Тунис, где принял участие в сессии Российско-арабского форума сотрудничества.