ТУНИС, 21 дек — ПРАЙМ. Тунис надеется вернуть турпоток из России на уровень, который был до пандемии COVID-19, рассказал в беседе с агентством РИА Новости министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар. Авиакомпании России заинтересованы в возобновлении полетов в Тунис

"Это одна из сфер, которую мы должны обсудить (на встрече с российской делегацией), найти инструменты для того, чтобы вернуться к уровню, который был до пандемии, чтобы поддержка была большей, создали все условия, чтобы туристы из России вновь вернулись в Тунис, как и раньше", — рассказал глава внешнеполитического ведомства Туниса.

Уровень туристического потока из России в Тунис до пандемии оценивался в 600 тысяч посетителей в год. Кроме того, ранее Росавиация отмечала, что российские авиакомпании заинтересованы в возобновлении полетов в курортные города Туниса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Тунис, где принял участие в сессии Российско-арабского форума сотрудничества.