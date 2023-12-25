СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. Туристический поток в Крым в 2023 году не превысит четырех миллионов туристов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму по итогам опроса составили портрет туриста

"Турпоток в 2023 году — 3,5 — 4 миллиона", — сказал Аксенов в эфире "Россия 24".

Он добавил, что Крым сегодня является транзитным регионом, в этой связи трудно точно подсчитать цели приезда людей на полуостров. При этом загрузка отелей на полуострове в текущем году упала почти вдвое.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что по итогам 2023 года туристический поток в Крым составит порядка 5,2 миллиона отдыхающих.

В 2022 году в Крыму побывали 6,5 миллиона туристов. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.