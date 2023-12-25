МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Продажи путевок на новогодние праздники среди россиян выросли на 15-30% по сравнению с прошлым годом в зависимости от направления, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Авиакомпании в России снизили цены на билеты в новогодние праздники

"Мы фиксируем рост новогодних продаж по популярным зарубежным направлениям — и по авиабилетам, и по бронированию гостиниц. По нашей компании, в частности, есть еще и значительное увеличение числа бизнес-путешественников, включая командировки и деловые мероприятия. Средний рост по новогодним поездкам составляет 15-30% в зависимости от направления. В топ-5 у большинства туроператоров входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет, Шри-Ланка", — процитировали в РСТ вице-президента союза, председателя совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрия Горина.

По словам руководителя комитета РСТ по турагентской деятельности, гендиректора сети "Магазин горящих путевок" Сергея Агафонова, спрос на новогодний отдых за рубежом стабильный, рост в среднем оценивается в 30%. По его данным, продажи по Таиланду, ОАЭ, Турции оправдали надежды и даже их превзошли, во многих отелях уже сложно найти места. А вот ситуация с Египтом хуже ожиданий рынка.

"Хотя направление (Египет — ред.) в нашей сети лидирует по объемам, спрос оказался слабее заявленной перевозки. Сейчас туроператоры вынуждены снижать цены, до этого была скорректирована перевозка. Благодаря скидкам спрос активизировался, но, учитывая, что цены сейчас минимальные, он все равно ниже, чем ожидал рынок. Фактически продажи на том же уровне, что и в конце ноября, без новогоднего оживления", — процитировали в сообщении Агафонова.

По словам Горина, есть заметный рост числа поездок в соседние страны – Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан. Он уточнил, что постепенно восстанавливается и турпоток в страны, с которыми у России нет прямого авиасообщения, в том числе европейские.