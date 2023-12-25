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2023
https://1prime.ru/tourism/20231225/842667653.html
Россиянам назвали доступные направления для отдыха на праздники
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Для желающих устроить новогодний отдых за границей еще есть доступные направления, заявил вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Места есть на всех... ПРАЙМ, 25.12.2023
бизнес, новости, туризм, россия, атор, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Для желающих устроить новогодний отдых за границей еще есть доступные направления, заявил вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Места есть на всех традиционных направления. Если где-то нет базовых категорий номеров, то просто придется взять более дорогой вариант", — сообщил он в беседе с "Российской газетой".
Он отметил, что накануне Нового года проще отправиться в Турцию, чем в ОАЭ или Таиланд. Для туристов также доступны Египет, Шри-Ланка, а также курорты более высокого ценового сегмента — Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, отельеры которых предоставляют скидки.
Как отметили в АТОР, в предпраздничные дни наблюдается недостаток рейсов вылетов, однако все еще доступны стыковочные перелеты.