МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Для желающих устроить новогодний отдых за границей еще есть доступные направления, заявил вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Российские туроператоры раскрыли, как помочь развитию зимнего туризма

"Места есть на всех традиционных направления. Если где-то нет базовых категорий номеров, то просто придется взять более дорогой вариант", — сообщил он в беседе с "Российской газетой".

Он отметил, что накануне Нового года проще отправиться в Турцию, чем в ОАЭ или Таиланд. Для туристов также доступны Египет, Шри-Ланка, а также курорты более высокого ценового сегмента — Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, отельеры которых предоставляют скидки.

Как отметили в АТОР, в предпраздничные дни наблюдается недостаток рейсов вылетов, однако все еще доступны стыковочные перелеты.