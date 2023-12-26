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2023
https://1prime.ru/tourism/20231226/842671967.html
Названы пять самых популярных среди российских туристов стран
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Заграничными направлениями, по которым россияне чаще всего бронировали отели в период с 1 января по 31 декабря текущего года стали Белоруссия, Турция, Казахстан, Армения и... ПРАЙМ, 26.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Заграничными направлениями, по которым россияне чаще всего бронировали отели в период с 1 января по 31 декабря текущего года стали Белоруссия, Турция, Казахстан, Армения и Абхазия, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Яндекс. Путешествия".
Отмечается, что наибольший интерес вызвали гостиницы в Минске, Ереване, Астане, Ташкенте и Алма-Ате.
Кроме того, согласно данным исследования, за год заметно увеличился интерес к бронированию мест размещения в Италии (на 117%), Азербайджане (на 101%) и Казахстане (на 96%).
В России в число городов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород, сообщают РИА Новости. При этом за год существенно возрос спрос на гостиницы в Анапе (на 103%), Геленджике (на 78%) и Самаре (на 66%).