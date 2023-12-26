МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Заграничными направлениями, по которым россияне чаще всего бронировали отели в период с 1 января по 31 декабря текущего года стали Белоруссия, Турция, Казахстан, Армения и Абхазия, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Яндекс. Путешествия". Названы популярные среди россиян туристические направления на Новый год

Отмечается, что наибольший интерес вызвали гостиницы в Минске, Ереване, Астане, Ташкенте и Алма-Ате.

Кроме того, согласно данным исследования, за год заметно увеличился интерес к бронированию мест размещения в Италии (на 117%), Азербайджане (на 101%) и Казахстане (на 96%).

В России в число городов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород, сообщают РИА Новости. При этом за год существенно возрос спрос на гостиницы в Анапе (на 103%), Геленджике (на 78%) и Самаре (на 66%).