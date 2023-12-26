МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Туристический поток из России в Индонезию по итогам текущего года поставит исторический рекорд, превысив доковидные цифры более чем на 20%, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россия и Индонезия договорились об организации групповых турпоездок

"Российский турпоток в Индонезию в 2023 году поставит исторический рекорд. Объемы российского турпотока в Индонезию еще в октябре обогнали показатели всего 2019 года. По итогам 2023 года турпоток может составить порядка 155 тысяч визитов, превысив доковидные цифры более чем на 20%", — сообщили в ассоциации.

Динамику спроса эксперты объясняют прежде всего высоким интересом со стороны туристов, которые едут в Индонезию на длительный срок — "зимовщиков" и "удаленщиков". "Подтверждают это наблюдение и данные официальной статистики: средняя продолжительность пребывания россиян в стране в 2023 году – 48 суток, что намного больше, чем у граждан любой другой страны, приезжающих в Индонезию", — указали в АТОР.

Как рассказали в туроператоре "Русский экспресс", несмотря на явный недостаток перевозки и отсутствие прямого рейса, организованный спрос на туры в Индонезию стабильно хороший, как и в прошлом году. "Страна у россиян в фаворитах направлений Юго-Восточной Азии", — процитировали в АТОР слова представителя "Русского экспресса".

"В следующем, 2024 году, все туроператоры, работающие на индонезийском направлении, ожидают дальнейшего роста продаж. А также ждут возобновления прямых рейсов на Бали, которые придадут спросу еще большей уверенности", — заключили в ассоциации.