МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил ввести невозвратные тарифы для речных круизов в России, ожидается, что это позволит снизить стоимость круизов на 20-30%, сообщили в пресс-службе союза. Названы пять самых популярных среди российских туристов стран

В РСТ уточнили, что письмо от имени главы союза Ильи Уманского с соответствующим предложением направлено министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

"В настоящий момент в рамках дорожной карты по трансформации делового климата озвучен вопрос по введению невозвратных тарифов для гостиниц. С учетом того, что экономический эффект для предпринимателей при отказе потребителей от номера в гостинице и каюты на круизном лайнере идентичен, предлагаем рассмотреть вопрос распространения невозвратных тарифов и на круизные турпродукты", — говорится в письме.

"С ростом популярности речных круизов в стране, повышения конкуренции на рынке цена на этот вид отдыха приобретает все большее значение. Многим компаниям невозвратные тарифы позволили бы нарастить турпоток. Если мы не будем закладывать в их величину повышение стоимости продовольствия, топлива и зафиксируем ее на конкретный момент продажи, то снижение цены может составить до 20-30%", — процитировали в сообщении руководителя комиссии союза по круизному туризму, гендиректора компании "Круиз" Алексея Растегаева.

В РСТ уточнили, что сейчас, в соответствии с законом, турист вправе отказаться от договора о реализации круизного турпродукта в любое время при условии оплаты фактически понесенных оператором затрат. "Более того, в соответствии с положениями Кодекса внутреннего водного транспорта, пассажир может до отхода судна в любое время, а после начала рейса в любом порту остановки отказаться от договора перевозки, сдать билет в порядке, установленном правилами перевозок, и получить провозную плату за не пройденную судном часть пути", — пояснили в союзе.