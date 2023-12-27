МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Больше всего бронирований сделано в отелях Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, при этом в число самых востребованных мест вошли также Анапа и Воронеж, сообщили РИА Новости со ссылкой на "Яндекс. Путешествия". Названы пять самых популярных среди российских туристов стран

Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований в период с 1 января по 31 декабря 2023 года и определили среднюю стоимость номера в указанных городах. Так, сутки пребывания в отелях Москвы обходились посетителям в 5,2 тысячи рублей, Санкт-Петербурга — в 5,3 тысячи рублей, Сочи — в 6,6 тысячи рублей, Казани и Нижнего Новгорода — в 5,7 тысячи рублей, Краснодара — в 4 тысячи рублей, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга — в 4,6 тысячи рублей, Анапы — 7,4 тысячи рублей, Воронежа — 5,3 тысячи рублей.