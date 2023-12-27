2023-12-27T12:10:18+03:00
2023-12-27T12:10:18+03:00
2023-12-27T12:10:18+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20231227/842684198.html
Названа средняя стоимость номера в отеле в популярных у туристов городах
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Больше всего бронирований сделано в отелях Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, при этом в число самых востребованных мест вошли также Анапа и Воронеж, сообщили РИА Новости со ссылкой... ПРАЙМ, 27.12.2023
бизнес, новости, туризм, россия, туризм, средние цены на отели
https://cdnn.1prime.ru/images/83627/73/836277319.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83627/73/836277319.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83627/73/836277316.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83627/73/836277316.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83627/73/836277313.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83627/73/836277313.jpg
https://1prime.ru/tourism/20231226/842671967.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Больше всего бронирований сделано в отелях Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, при этом в число самых востребованных мест вошли также Анапа и Воронеж, сообщили РИА Новости со ссылкой на "Яндекс. Путешествия".
Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований в период с 1 января по 31 декабря 2023 года и определили среднюю стоимость номера в указанных городах. Так, сутки пребывания в отелях Москвы обходились посетителям в 5,2 тысячи рублей, Санкт-Петербурга — в 5,3 тысячи рублей, Сочи — в 6,6 тысячи рублей, Казани и Нижнего Новгорода — в 5,7 тысячи рублей, Краснодара — в 4 тысячи рублей, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга — в 4,6 тысячи рублей, Анапы — 7,4 тысячи рублей, Воронежа — 5,3 тысячи рублей.