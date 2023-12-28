МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Министерство экономического развития по поручению президента России Владимира Путина представило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года, сообщает "Коммерсантъ". В Минэкономразвития рассказали, сколько планируют потратить на туризм

Согласно концепции, предполагается синхронизация развития автотуристических маршрутов с планами дорожников, а также предоставление льгот для бизнеса. Помимо этого, планируется создание комфортной инфраструктуры для туристов.

По данным издания, отрасль туризма поддержала идею развития кемпингов как одного из ключевых направлений.

Кроме того, Минэкономики выдвинуло предложение о расширении рынка аренды автодомов и выделении дорог к туристическим объектам в отдельную категорию с финансированием из федерального бюджета.

По оценкам экспертов, ежегодно по дорогам России путешествуют 22-23 миллиона автотуристов, а число потенциальных туристов может достигнуть 42 миллионов человек. В результате развития автомобильного туризма, туристическая отрасль сможет получить дополнительно 250 миллиардов рублей в год.