2023-12-28T11:26:22+03:00
2023-12-28T11:26:22+03:00
2023-12-28T11:26:22+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20231228/842695780.html
Минэкономики разработало концепцию развития автотуризма
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Министерство экономического развития по поручению президента России Владимира Путина представило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года, сообщает "Коммерсантъ"... ПРАЙМ, 28.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Министерство экономического развития по поручению президента России Владимира Путина представило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года, сообщает "Коммерсантъ".
Согласно концепции, предполагается синхронизация развития автотуристических маршрутов с планами дорожников, а также предоставление льгот для бизнеса. Помимо этого, планируется создание комфортной инфраструктуры для туристов.
По данным издания, отрасль туризма поддержала идею развития кемпингов как одного из ключевых направлений.
Кроме того, Минэкономики выдвинуло предложение о расширении рынка аренды автодомов и выделении дорог к туристическим объектам в отдельную категорию с финансированием из федерального бюджета.
По оценкам экспертов, ежегодно по дорогам России путешествуют 22-23 миллиона автотуристов, а число потенциальных туристов может достигнуть 42 миллионов человек. В результате развития автомобильного туризма, туристическая отрасль сможет получить дополнительно 250 миллиардов рублей в год.