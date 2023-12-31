СОЧИ, 31 дек — ПРАЙМ. Сочи в 2023 года встретил рекордное за всю историю курорта число отдыхающих, заявил мэр города Алексей Копайгородский. Названа средняя стоимость номера в отеле в популярных у туристов городах

"Впервые в истории наш город-курорт принял 7,6 миллиона гостей. Это на 400 тысяч человек больше предыдущего периода, или на 5,8 процента", — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что этот раз рекордным туристом стал житель Санкт-Петербурга, который приехал на курорт в новогодние праздники, отметил градоначальник.

"Мы постоянно повышаем качество в индустрии гостеприимства. Продолжаем развитие главного курорта нашей страны и расширение спектра услуг санаторно-курортного комплекса. В ближайшие годы в Сочи появятся новые современные объекты размещения", — сказал Копайгородский.

По его словам, к 2030 году власти Сочи намерены выйти на ежегодный показатель турпотока в 10 миллионов человек.