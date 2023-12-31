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Сочи в 2023 году принял рекордное число отдыхающих
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Сочи в 2023 года встретил рекордное за всю историю курорта число отдыхающих, заявил мэр города Алексей Копайгородский. "Впервые в истории наш город-курорт принял 7,6 миллиона... ПРАЙМ, 31.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 31 дек — ПРАЙМ. Сочи в 2023 года встретил рекордное за всю историю курорта число отдыхающих, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
"Впервые в истории наш город-курорт принял 7,6 миллиона гостей. Это на 400 тысяч человек больше предыдущего периода, или на 5,8 процента", — написал он в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что этот раз рекордным туристом стал житель Санкт-Петербурга, который приехал на курорт в новогодние праздники, отметил градоначальник.
"Мы постоянно повышаем качество в индустрии гостеприимства. Продолжаем развитие главного курорта нашей страны и расширение спектра услуг санаторно-курортного комплекса. В ближайшие годы в Сочи появятся новые современные объекты размещения", — сказал Копайгородский.
По его словам, к 2030 году власти Сочи намерены выйти на ежегодный показатель турпотока в 10 миллионов человек.