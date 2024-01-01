АНКАРА, 1 янв — ПРАЙМ. Желающих сдать в аренду туристам свое жилое помещение в Турции на срок менее ста дней обязали получить соответствующую лицензию, решение вступает в силу с понедельника, в случае отсутствия документа арендодателей ждет штраф от 3,3 до 35,3 тысячи долларов США, соответствующее постановление ранее было опубликовано в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete. Названа средняя стоимость номера в отеле в популярных у туристов городах

Аренда жилых помещений на срок менее 100 дней была включена в категорию "аренда жилых помещений для целей туризма". Для аренды жилых помещений в этих целях необходимо получить лицензию министерства культуры и туризма до заключения договора аренды. Согласно решению, министерство культуры и туризма может также выдавать разрешительные сертификаты через губернаторов. В связи с этим на входах в арендуемые дома будут вывешиваться таблички с квалификацией, определяемой министерством. Плата за выдачу лицензии и табличек будет определяться министерством. Если жилье, сдаваемое в аренду для туристических целей, представляет собой квартиру в здании, то для получения разрешения необходимо представить в министерство согласие всех собственников на этажах в этом здании.

"На тех, кто сдает в аренду дома для туристических целей без соответствующего разрешения, будет наложен административный штраф в размере 100 тысяч турецких лир (3,5 тысячи долларов США) за каждый арендованный дом, и им будет предоставлено 15 дней для осуществления деятельности на основании полученного разрешения. По истечении 15-дневного срока на лиц, продолжающих заниматься сдачей в аренду туристических домов без разрешения, будет наложен административный штраф в размере 500 тысяч (16,4 тысячи долларов США) турецких лир, и еще 15 дней будет дано на осуществление деятельности с получением разрешения. Административный штраф в размере 1 миллион турецких лир (35,3 тысячи долларов США) будет наложен на тех, кто продолжит деятельность по предоставлению туристических услуг без разрешения, несмотря на истечение вторых 15 дней", — говорится в документе.