МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Туроператор "Алеан", специализирующийся на поездках по России, составил рейтинг регионов страны, в которые точно стоит отправиться в период новогодних каникул за вкусной и разнообразной кухней, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Названа средняя стоимость номера в отеле в популярных у туристов городах

"Гастрономическая составляющая – неотъемлемая часть более чем 70% экскурсионных туров. В России большое разнообразие культурных и гастрономических традиций, знакомство с регионом без знакомства с его кухней невозможно. Да и съедобные сувениры очень популярны. Гастротуризм в нашей стране только начинает развиваться, и у него однозначно есть будущее", — отметила коммерческий директор туроператора Оксана Булах.

Там рассказали, что за разнообразной кухней туристам стоит отправиться в Санкт-Петербург и Москву. "Рестораны, кафе, бары, кондитерские и другие заведения общепита предлагают огромный ассортимент блюд практически любой кухни мира. Кроме того, к Новому году подавляющее большинство точек разрабатывает специальное меню, включает в ассортимент особые позиции, в том числе авторские закуски, основные блюда, напитки, десерты", — рассказали в "Алеане".

Отмечается, что за морепродуктами и океаническими деликатесами можно поехать в Приморский край. "Крабы, креветки, горбуша, лосось, кета, семга – обычные и привычные продукты на местных кухнях. А в ресторанах и кафе можно попробовать большое количество разнообразных блюд из рыбы и других даров моря. Изюминка этих блюд в том, что они приготовлены из свежайших ингредиентов. Здесь же удастся испытать абсолютно новые вкусовые ощущения в буквальном смысле на десерт: например, отведать шоколад с ламинарией или креветками", — сообщили в туроператоре.

По словам экспертов, в Мурманск тоже можно и нужно отправиться на дегустацию морепродуктов: креветок, моллюсков, здесь также добывают морских ежей и гребешки.

За сибирской кухней, а заодно природой и купаниями в термальных источниках, в компании советуют отправиться в Тюменскую область. "Таких пельменей, как здесь, не попробовать ни в одном регионе страны. Начинки всевозможные: от оленины до рыбы, а для приготовления теста используются необычные ингредиенты, например чай. В тюменских ресторанах подают ромашковый кисель с орехами, строганину из муксуна и нельмы, солянку из рыбы и раков, юшку из муксуна, пироги с разнообразными начинками (оленина, кабанятина, кролик, грибы)", — добавили эксперты. Названы пять самых популярных среди российских туристов стран

ЗА БУУЗАМИ И МИДИЯМИ

По словам экспертов, на Байкале туристов могут удивить местные буузы (позы), омуль и разнообразные таежные ягоды и орехи.

"Татарстан заслуживает того, чтобы войти в пятерку самых вкусных направлений, и не только в новогодние праздники. Эчпочмаки, белеши, перемячи, губадия – эти названия татарских пирогов известны далеко за пределами республики. Обязательно нужно попробовать лепешки кыстыбый, пельмени куллама, азу, казылык, татарский бешбармак и сладости – чак-чак, который называют "золотом Казани", кош-теле, баурсак и воздушный, тающий во рту талкыш калеве", — рассказали в "Алеане".

Крым и Краснодарский край, по словам специалистов, — места, куда едут поклонники энотуризма. "Если говорить о Краснодарском крае, то там еще и кухня очень интересная. Смешались кулинарные традиции кавказских народов, русских, украинцев, евреев и некоторых других. Много блюд, приготовленных на открытом огне, свежих овощей и фруктов, зелени, сортов сыра", — отметили в пресс-службе.

"С Крымом примерно та же ситуация. Большой выбор блюд из даров моря: устриц, мидий, рапанов, камбалы, черноморских видов рыб. Здесь и знаменитые винодельни. Ранее знатоки и любители вин специально ездили на дегустации в любые "винные" уголки мира. Сейчас у них есть отличная возможность освоить эномаршруты в Краснодарском крае, Абхазии и Крыму", — уверенны в "Алеане".

В Калининграде и области может необычно удивить кухня с немецким характером, много польско-литовских блюд, но и интересных заведений с русской кухней тоже хватает. Много рыбных блюд, разные виды цеппелинов, блюда немецкой кухни – клопсы, айсбан, рулька по-баварски, колбаски. Также в местных ресторанах можно отведать строганину из пеламиды и балтийского лосося, куршский сливочный суп, бычьи яйца и томленый говяжий хвост. Карты, ведьмы, нейросеть: кто и сколько зарабатывает на страхах россиян

ЗА КАЛИТКАМИ И ПАСТИЛОЙ

В Карелии, по словам экспертов, гастротуристы часто посещают местный музей-ресторан, где можно попробовать блюда карельской кухни, например, калитки (ржаные пирожки с северными ягодами – морошкой, брусникой) и лохикейто (сливочная уха), а также принять участие в кулинарных мастер-классах.

"В целом в кафе и ресторанах Карелии национальная кухня представлена достаточно широко. Что до экзотики, то она в деталях. Например, блюда приправлены мхом определенного вида или березовыми почками, в рыбный пирог калаукко добавлено сало, в меню аутентичных напитков можно увидеть топленое молоко с черемухой или чай с ламинарией. Непривычными компонентами блюд наверняка станут брюква, а также морошка, которую используют в соусах к рыбе и мясу. Блины-сульчины с начинкой из каши тоже можно отнести к необычным блюдам, которые интересно попробовать", — рассказали в "Алеане".

В туроператоре отметили и кухню Подмосковья. Популярным здесь направлением является Коломна со своими музеями пастилы, калача и улиточной фермой. Также в некоторых коломенских ресторанах в меню можно найти блюда из лесного кабана. За пастилой также можно отправиться в Зарайск, за медовыми коврижками, леденцами-ландринами — в Сергиев-Посад, за топленым творогом и молочными продуктами местных фермеров — в Можайск. В Истру туристы едут за сырами, в Луховицы за огурцами и на рыбную акваферму.

Эксперты не забыли и про интерес россиян к кухне Белоруссии. "Если окажетесь там на праздниках, то по достоинству оцените и белорусскую кухню, и европейскую. Минские рестораны предложат аутентичные блюда не только местной, но и литовской, польской, чешской, немецкой кухонь. Европейское гастрономическое разнообразие обусловлено географией страны и ее столицы. Здесь подают нюрнбергские колбаски, чешскую гуляшовку, белорусские колдуны с мясом, драники с добавками, дранбургеры и брамбораки со сметаной", — заключили в туроператоре.