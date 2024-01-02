МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Таиланд может повторить практику увеличенного безвизового режима и в 2024 году, если результаты инициативы за этот сезон будут впечатляющими, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. Два новых аэропорта построят в Таиланде на фоне туристического бума

"Если результаты будут впечатляющими, то – конечно, почему нет?" — сказал дипломат.

По его словам, власти Таиланда продлили безвизовое пребывание, поскольку хотят "собрать" у себя разного рода туристов: "цифровых кочевников", семьи, чтобы у них было больше времени изучить другие направления туризма и места, помимо Пхукета и Паттайи.

"Ведь мы можем многое предложить иностранным туристам. Например, красоты северной части Таиланда, культурные мероприятия, которые могут быть интересны иностранным друзьям", — сказал посол.

Он добавил, что "Таиланд – это не только Пхукет, Самуи или Паттайя, это не только том-ям, это не только муай-тай".

Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года. Также Таиланд временно разрешил 30-дневный безвизовой въезд гражданам КНР и Казахстана, до этого пользовавшимся визой по прибытии, на срок с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Кроме того, как сообщила в конце декабря тайская газета Nation, Таиланд будет развивать десять второстепенных регионов для усиления их туристического и экономического потенциала. В список вошли северные провинции Лампанг и Пхрэ, северо-восточные Накхон-Пханом и Сисакет, восточная Чантабури, западные Ратчабури и Канчанабури, южные Накхон Си Тхаммарат и Транг, а также центральная Накхон Саван.

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