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https://1prime.ru/tourism/20240102/842722006.html
Таиланд не планирует вводить ограничения для россиян из-за COVID-19
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Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из РФ из-за роста заболеваемости COVID-19, о котором сообщили в Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил в... ПРАЙМ, 02.01.2024
бизнес, новости, туризм, таиланд, туризм
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из РФ из-за роста заболеваемости COVID-19, о котором сообщили в Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.
"Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше. Симптомы коронавируса менее жесткие, чем те, которые были два года назад", — сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что в самом Таиланде принимаются превентивный меры.
ВОЗ 23 декабря в своей еженедельной сводке сообщила, что число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, зарегистрировано 850 тысяч случаев. Причем Россия тогда возглавила список стран, где за месяц выявлено наибольшее число больных коронавирусом, на втором месте Сингапур, на третьем — Италия.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.