МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из РФ из-за роста заболеваемости COVID-19, о котором сообщили в Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. В Таиланде могут повторить практику увеличенного безвизового режима

"Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше. Симптомы коронавируса менее жесткие, чем те, которые были два года назад", — сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в самом Таиланде принимаются превентивный меры.

ВОЗ 23 декабря в своей еженедельной сводке сообщила, что число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, зарегистрировано 850 тысяч случаев. Причем Россия тогда возглавила список стран, где за месяц выявлено наибольшее число больных коронавирусом, на втором месте Сингапур, на третьем — Италия.

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