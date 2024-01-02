МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости заявил, что ожидает достижения допандемийных показателей турпотока из РФ. Названы пять самых популярных среди российских туристов стран

"До пандемии порядка 1,5 миллиона российских туристов за год посещали Таиланда. Наши оценки (на этот год – ред.) были – 1,2 или 1,3 миллиона туристов, но меня поправили российские представители, сказав, что показатель будет выше. Надеемся, что сможем достичь того же уровня, что был и до пандемии", — сказал он.

Вонгсинсават отметил, что 2024 год будет Годом культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом, в связи с чем есть основания верить в то, что в 2024 году еще больше российских туристов посетят страну.

Дипломат также отметил, что желание увеличить число рейсов между Таиландом и Россией есть, но это зависит в частности от спроса. По его словам, в настоящий момент пять российских авиакомпаний из 15 городов в России летают по трем направлениям: Самуи, Бангкок и Утапао – близко к Паттайе. "Это очень хорошая тенденция и ситуация. Я, как посол Таиланда в России, буду прилагать усилия для того, чтобы придать динамику этому", — отметил дипломат.

Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года. Также Таиланд временно разрешил 30-дневный безвизовой въезд гражданам КНР и Казахстана, до этого пользовавшимся визой по прибытии, на срок с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

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