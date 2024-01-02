Посол Таиланда: турпоток из РФ в 2024 году достигнет допандемийных показателей
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА Новости заявил, что ожидает достижения допандемийных показателей турпотока из РФ.
"До пандемии порядка 1,5 миллиона российских туристов за год посещали Таиланда. Наши оценки (на этот год – ред.) были – 1,2 или 1,3 миллиона туристов, но меня поправили российские представители, сказав, что показатель будет выше. Надеемся, что сможем достичь того же уровня, что был и до пандемии", — сказал он.
Вонгсинсават отметил, что 2024 год будет Годом культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом, в связи с чем есть основания верить в то, что в 2024 году еще больше российских туристов посетят страну.
Дипломат также отметил, что желание увеличить число рейсов между Таиландом и Россией есть, но это зависит в частности от спроса. По его словам, в настоящий момент пять российских авиакомпаний из 15 городов в России летают по трем направлениям: Самуи, Бангкок и Утапао – близко к Паттайе. "Это очень хорошая тенденция и ситуация. Я, как посол Таиланда в России, буду прилагать усилия для того, чтобы придать динамику этому", — отметил дипломат.
Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года. Также Таиланд временно разрешил 30-дневный безвизовой въезд гражданам КНР и Казахстана, до этого пользовавшимся визой по прибытии, на срок с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.
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