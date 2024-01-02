МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Стоимость проживания в российских отелях после праздников снизится на 26%, больше всего цены упадут в гостиницах Мурманска, Владимира и Казани, рассказали РИА Новости в сервисах бронирования МТС Travel и Bronevik.com, основываясь на собственных данных. Названа средняя стоимость номера в отеле в популярных у туристов городах

Там уточнили, что были проанализированы цены на отели и другие объекты размещения в России в январе: на новогодние каникулы и после их окончания. "Выяснилось, что после 8 января стоимость проживания снизится более чем на четверть. На конец декабря средняя цена на объекты размещения по России после праздничных выходных составляет 5,8 тысячи рублей в сутки (тариф на двоих), в то время как в начале января проживание в отелях и апартаментах по России стоит в среднем 7,9 тысячи рублей в сутки", — говорится в исследовании.

Аналитики отметили, что среди популярных направлений после 8 января сильнее всего цены снижаются в Мурманске – на 42%, до 4,4 тысячи рублей в среднем в сутки, и Владимире – там ценник после новогодних каникул падает на 37% до 4,5 тысяч рублей за ночь. На 28% дешевле будет стоит отдых в Казани – в среднем 7,2 тысячи рублей в сутки, на 27% — в Санкт-Петербурге – в среднем 5,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле на четверть после каникул можно забронировать отели в Сочи (7,1 тысячи), Калининграде (5,4 тысячи), Туле (4,5 тысячи) и Нижнем Новгороде (5,5 тысячи).

"В Москве, которая является лидером по числу бронирования как на каникулы, так и с 9 по 31 января, цены также упадут – на 19% по отношению к новогодним выходным. Однако поскольку наиболее выгодные предложения бронируются заранее, средний ценник даже после 8 января составляет порядка 8 тысяч рублей в сутки", — рассказали в сервисах.

Согласно аналитике, на столицу приходится четверть от всех бронирований по России с 9 по 31 января. Еще 10% бронирований сделано в Санкт-Петербурге. "Интересно, что тройку популярных направлений замыкает не Казань, которая входит в ТОП-3 городов по бронированиям на новогодние каникулы, а Горный Сочи (поселки Эсто-садок и Красная Поляна). Там сделано 6% от всех бронирований по России с 9 по 31 января", — отметили в сообщении.

Там добавили, что после новогодних каникул в Горном Сочи ценник на объекты размещения также падает на четверть. По данным на конец декабря, забронировать жилье с 9 по 31 января там можно в среднем за 21 тысячу рублей в сутки на двоих.