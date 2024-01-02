МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Чтобы необычно провести зимние каникулы, россияне могут поехать в Калининградскую область, Владивосток или Кавказские Минеральные Воды, рассказали РИА Новости эксперты интернет-магазина туров Travelata.ru. В России представили обновленный туристический маркетплейс

"Волны зеленого цвета, пушистый снег и сосны. Так выглядит поездка в Калининградскую область зимой… После новогоднего забега по магазинам и корпоративам на курортах Кавказских Минеральных Вод можно остановиться и набраться сил. Зимой в этом регионе не так много людей, потому что одни стремятся в теплые края, другие — кататься на лыжах… 8 часов полета — и вы на берегу Тихого океана. Владивосток не так популярен, как Камчатка, однако это не делает его менее интересным", — сказали эксперты.

Отмечается, что для отдыха на Балтийском море важно выбрать непродуваемую и непромокаемую одежду, а самыми комфортными местами будут Зеленоградск и Светлогорск. По словам экспертов, в Зеленоградске довольно много достойных ресторанов, где столик лучше заказывать заранее. Отсюда можно отправиться на Куршскую косу, посетить заповедник, который был признан всемирным наследием ЮНЕСКО. Также можно посмотреть огромные дюны, танцующие деревья и прогуляться по сосновому лесу.

В свою очередь, остановившись на Кавказских Минеральных Водах, можно посетить расположенные неподалеку живописные места. Например, достопримечательности Кабардино-Балкарии, село Эль-Тюбю, которое является одним из самых древних поселений в регионе: "Могильники возрастом больше 500 лет выглядят как декорации к мистическому блокбастеру". Также отсюда нетрудно добраться до Чегемских водопадов, их считают одной из главных достопримечательностей Северного Кавказа: высота падения воды — от 25 метров и более 50.

Эксперты рассказали, что во время отдыха во Владивостоке начать тур стоит с бухты Золотой Рог. Тут находятся торговый и рыбный порты, работает судоремонтный завод, который обслуживает сотни кораблей. Также можно посетить судно "Красный вымпел" — его построили как яхту для отдыха до Первой мировой войны, но почти сразу стали использовать для военных задач. Есть в городе и подводная лодка, куда тоже можно спуститься, чтобы увидеть быт подводников.

Там добавили, что достопримечательностью города стал мост на остров Русский: сооружение строили четыре года и потратили около миллиарда долларов.