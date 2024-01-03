КРАСНОДАР, 3 янв — ПРАЙМ. Краснодарский край принял 18,6 миллиона туристов в 2023 году, что стало абсолютным рекордом региона по турпотоку, на данный момент на Кубани отдыхают 140 тысяч человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Названы российские регионы, где можно вкусно поесть на новогодних каникулах

"В Краснодарском крае сейчас отдыхает около 140 тысяч человек. Традиционно самыми популярными направлениями у туристов остаются горный кластер Сочи и Черноморское побережье. Со своей стороны, мы создали все условия для комфортного и безопасного отдыха наших гостей. На время новогодних каникул развернута работа краевого оперштаба, круглосуточно дежурят все необходимые специалисты аварийно-спасательных служб. В прошлом году на наших курортах отдохнули 18,6 миллиона человек, и это абсолютный рекорд за всю историю", — написал Кондратьев в Telegram-канале.

По данным пресс-службы краевой администрации, на сегодняшний день средства размещения в Сочи загружены на 80%, в Анапе — на 64 %, в Геленджике — на 63 %, в горных районах — более чем на 70%.

Отмечается, что турпоток в Краснодарском крае вырос за счет расширения ассортимента предложений, развития направлений отдыха в межсезонье, так как почти половина гостей приехала в регион в нелетний период.

В свою очередь за 2023 год номерной фонд края увеличился на две тысячи номеров. Ввели в эксплуатацию 64 гостиницы, более 30 из которых уже принимают постояльцев.

Кроме того, было создано девять новых пляжных территорий протяженностью порядка 1,2 километра. Все они оборудованы необходимой инфраструктурой в соответствии со стандартом организации пляжного отдыха на Кубани.