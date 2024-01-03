КРАСНОДАР, 3 янв — ПРАЙМ. Краснодарский край принял 18,6 миллиона туристов в 2023 году, что стало абсолютным рекордом региона по турпотоку, на данный момент на Кубани отдыхают 140 тысяч человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

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"В Краснодарском крае сейчас отдыхает около 140 тысяч человек. Традиционно самыми популярными направлениями у туристов остаются горный кластер Сочи и Черноморское побережье. Со своей стороны, мы создали все условия для комфортного и безопасного отдыха наших гостей. На время новогодних каникул развернута работа краевого оперштаба, круглосуточно дежурят все необходимые специалисты аварийно-спасательных служб. В прошлом году на наших курортах отдохнули 18,6 миллиона человек, и это абсолютный рекорд за всю историю", — написал Кондратьев в Telegram-канале.

По данным пресс-службы краевой администрации, на сегодняшний день средства размещения в Сочи загружены на 80%, в Анапе — на 64 %, в Геленджике — на 63 %, в горных районах — более чем на 70%.

Отмечается, что турпоток в Краснодарском крае вырос за счет расширения ассортимента предложений, развития направлений отдыха в межсезонье, так как почти половина гостей приехала в регион в нелетний период.

В свою очередь за 2023 год номерной фонд края увеличился на две тысячи номеров. Ввели в эксплуатацию 64 гостиницы, более 30 из которых уже принимают постояльцев.

Кроме того, было создано девять новых пляжных территорий протяженностью порядка 1,2 километра. Все они оборудованы необходимой инфраструктурой в соответствии со стандартом организации пляжного отдыха на Кубани.