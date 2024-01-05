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https://1prime.ru/tourism/20240105/842735431.html
Аксенов оценил туристический поток в Крым в 2023 году
Туризм
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Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, что на 20% меньше чем в 2022 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "На 1 января количество отдыхающих за 2023 год составило... ПРАЙМ, 05.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, что на 20% меньше чем в 2022 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На 1 января количество отдыхающих за 2023 год составило 5,2 миллиона туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года", — написал Аксенов в Telegram-канале, ссылаясь на данные минкурортов республики.
Порядка 58% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации, сообщил он.
В 2022 году в Крыму побывали 6,5 миллиона туристов. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.