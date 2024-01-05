СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, что на 20% меньше чем в 2022 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Cosmos Hotel Group и "Туризм.РФ" открыли новый отель

"На 1 января количество отдыхающих за 2023 год составило 5,2 миллиона туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года", — написал Аксенов в Telegram-канале, ссылаясь на данные минкурортов республики.

Порядка 58% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации, сообщил он.

В 2022 году в Крыму побывали 6,5 миллиона туристов. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.