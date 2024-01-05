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Отели и санатории Крыма в праздники заполнены на 60 процентов
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Средняя загрузка работающих отелей и санаториев Крыма на январские праздники составляет 60%, каникулы в Крыму планируют провести около 180 тысяч гостей, сообщил глава Крыма Сергей... ПРАЙМ, 05.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Средняя загрузка работающих отелей и санаториев Крыма на январские праздники составляет 60%, каникулы в Крыму планируют провести около 180 тысяч гостей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В январские праздники отдохнуть в Крыму планируют порядка 180 тысяч гостей. Средняя загрузка работающих в праздничные дни отелей и санаториев составляет более 60%, загрузка ведущих курортных комплексов с развитой туристической инфраструктурой – 95% и выше", — написал Аксенов в Telegram-канале, ссылаясь на данные минкурортов республики.
Всего в 2023 году Крым принял 5,2 миллиона туристов, что на 20% меньше чем в 2022 году, сообщил ранее Аксенов. Порядка 58% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые регионы Российской Федерации.
В 2022 году в Крыму побывали 6,5 миллионов туристов. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллионов туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.