МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Число россиян на курортном Пхукете во время новогодних праздников достигает пять тысяч человек в день, что является самым большим показателем среди других иностранцев, сообщил глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете Лертчай Вангтракулди. Аксенов оценил туристический поток в Крым в 2023 году

По его словам, которые приводит издание Bangkok Post, во время новогодних и рождественских праздников в провинции Пхукет на одноименном острове общее число туристов превысило 250 тысяч человек, из них иностранцы составили около 70% (175 тысяч человек — ред.). Отмечается, что первое место по турпотоку занимает Россия с ежедневным числом путешественников от четырех до пяти тысяч человек. В пятерку лидеров также входят Китай, Индия, Австралия и Великобритания.

Как отметил глава офиса ТАТ на Пхукете, заполняемость отелей Пхукета в среднем составляет 82%, а некоторые гостиничные операторы сообщают о трехкратном увеличении доходов по сравнению с допандемийными показателями.

По словам Лертчая Вангтракулди, в наступившем году власти провинции надеются повторить туристический бум прошлого года, когда им удалось сохранить высокий сезон в течение всех 12 месяцев. Он подчеркнул, что обычно в апреле наблюдается спад турпотока, но именно с этого месяца в 2023 году число путешественников начало увеличиваться.

Ранее министерство туризма и спорта Таиланда сообщило, что почти 1,5 миллиона россиян посетили королевство за 2023 год, уступив по численности туристам из Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии.

Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года. Также Таиланд временно разрешил 30-дневный безвизовый въезд гражданам КНР и Казахстана, до этого пользовавшимся визой по прибытии, на срок с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.