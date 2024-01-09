РИМ, 9 янв — ПРАЙМ. Традиция бросить монетку в фонтан Треви в память о путешествии в Рим принесла за минувший год рекордную сумму, эквивалентную 1,6 миллиона евро, сообщили РИА Новости в благотворительной организации Caritas, которая распоряжается собранными средствами. Италия ухудшила прогнозы по росту ВВП

"Нам еще предстоит подсчитать точную сумму, обменяв монеты различных валют на евро. Речь идет о рекордной сумме в районе 1,6 миллиона евро. В 2022 году мы собрали 1 миллион 430 тысяч", — заявил представитель Caritas.

По его словам, сотрудники римской энергокомпании Acea, которая занимается в том числе водоснабжением города, собирает монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов: в период их наибольшего наплыва Треви "пылесосят" почти каждый день. После сбора монеты запечатывают в мешки и отправляют на сортировку и конвертацию, а затем они поступают в Caritas

Полтора миллиона евро монетами со всего мира весят 33 тонны, а годовой "доход" фонтана Треви в пересчете превышает прибыль среднего римского музея: так, например, Национальный римский музей за год зарабатывает чуть более миллиона евро.

Фонтан Треви был построен в стиле барокко в 1732-1762 годах архитектором Николо Сальви. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х годах снимала русская княгиня Зинаида Волконская.

В начале 2019 года местные СМИ сообщили, что римские власти придумали направлять часть средств из Треви в городской бюджет на социальные проекты, благоустройство и обслуживание памятников архитектуры. После поднявшейся волны критики экс-мэр столицы заверила, что монеты из главного римского фонтана по-прежнему будут направляться на благотворительность, а решение мэрии было неправильно интерпретировано прессой.