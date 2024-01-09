СОЧИ, 9 янв — ПРАЙМ. Более 280 тысяч туристов приехали на отдых в Сочи в новогодние праздники, это на 4% больше, чем года ранее, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. Краснодарский край принял рекордное число туристов в 2023 году

Ранее власти заявляли, что по итогам 2023 года курорт посетили 7,6 миллиона путешественников. Тенденцию к росту турпотока чиновники прогнозируют в 2024 году.

"Подвели первые итоги 2024 года. На новогодние праздники Сочи принял свыше 280 тысяч гостей. Мы зафиксировали рост турпотока в среднем на 4% к прошлому году, чуть выше — в горном кластере. Об этом свидетельствует увеличение числа пассажиров пригородных поездов и личного транспорта в направлении Красной Поляны. Пользовались популярностью и услуги по оздоровлению — загрузка сочинских здравниц на праздники составила около 90%", — написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Культурно-массовая программа, которая составлялась для отдыхающих и жителей города состояла из почти 300 мероприятий на всех городских площадках, включая муниципальные парки, их посетили свыше 85 тысяч человек, отметил глава курорта. "Благодаря слаженной работе всех служб новогодние каникулы прошли штатно. Не зафиксировано крупных аварий на инженерных сетях. Комфортный и безопасный отдых в новогодние и рождественские праздники для наших жителей и туристов ежедневно обеспечивали более четырёх тысяч специалистов", — добавил Копайгородский.

Градоначальник подчеркнул, что зимний сезон на курорте продолжается, загрузка номеров в настоящий период сохраняется на уровне 70%.