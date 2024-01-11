ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв — ПРАЙМ. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, начавшаяся в последнем квартале 2023 года, привела к сокращению туристического потока в Израиль почти на один миллион человек — вместо прогнозировавшихся 3,9 миллиона туристов страну по итогам года посетили лишь чуть более 3 миллионов, сообщила пресс-служба израильского министерства туризма. Эксперт оценил влияние расходов на Украину и Израиль на госдолг США

По данным ведомства, в 2023 году Израиль посетили 3 миллиона 10 тысяч туристов со всего мира, что на 13% больше, чем в 2022 году и на 34% меньше, чем в рекордном допандемийном 2019 году.

"До 7 октября — даты начала войны в Израиле — ожидалось, что в 2023 году страну посетит примерно 3,9 миллиона туристов. Восстановление до допандемийных рекордных показателей 2019 года было очень близко. Однако по внешним причинам этого не произошло. После начала военных действий количество туристов, въезжающих в Израиль, значительно сократилось: в последнем квартале 2023 года прибыло всего 180 000 человек, тогда как ожидалось около 900 000", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия заняла четвертое место по количеству туристов, посетивших Израиль в 2023 году. По данным министерства туризма, в прошлом году в Израиле побывало 158,5 тысячи россиян, что на 3% меньше, чем в 2022 году, и на 50% меньше, чем в 2019 году.

Первую тройку стран-лидеров по въездному туристическому потоку в Израиль за 2023 год возглавляют США, откуда приехали 853,3 тысячи туристов (рост на 5% по сравнению с 2022 годом). Порядка 216,7 тысячи туристов приехали из Франции (падение на 8%). Около 185,5 тысячи туристов приехали из Великобритании (рост на 4%).

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. С конца октября продолжается наземная фаза израильской операции в анклаве, заявленными целями которой являются уничтожение всей инфраструктуры ХАМАС и возвращение заложников. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.