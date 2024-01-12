МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. После снижения спроса со стороны российских туристов в прошлом году турецкие отельеры и туроператоры пересмотрели свою ценовую политику, в результате путевки на лето в Турцию из России подешевели на 10-30%, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Россия и Турция ждут рекордных показателей по туризму

"Последние годы раннее бронирование по Турции стало менее востребовано у потребителя, чем в допандемийный период. Поэтому в этом году бизнес — отельный сектор и туроператорский — решили объединить усилия и предоставить максимально выгодные предложения на рынок на этапе бронирования до начала сезона. Тенденция ценообразования 2024 года предполагает снижение цены на 20-30% на пакеты по сравнению с прошлым годом", — рассказали в туроператоре Anex.

Эту информацию подтвердила и коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко. "После крайне неудачного прошлогоднего сезона многие отели Турции пересмотрели свою ценовую политику, в среднем те контрактные цены, которые мы сейчас получаем от отельеров, снижены от 10 до 17%, а это значит, что и финальная цена тура снижается на это значение", — сказала она.

О том, что цены на размещение в Турции действительно стали ниже в рамках раннего бронирования, сообщили и в "Интуристе". "В 2023 году средний чек на туриста составлял 1147 евро, а 2024 году в данный момент он составляет 1013 евро на человека. То есть разница в валюте уже составляет минимум минус 12% к ценам прошлого года", — пояснили в пресс-службе туроператора.

Представители отрасли отметили, что сейчас со стороны российских туристов уже наблюдается интенсивная динамика продаж лета.

"У "Интуриста" по акции "ранее бронирование" продажи на турецком направлении на лето в 3,7 раза превышают показатели прошлого года по объемам. При этом средняя продолжительность отдыха в 2024 году по Турции не изменилась и в среднем составляет 10 ночей, так же как и в 2023 году. Успех кампании раннего бронирования по Турции будет зависеть от стабильности курса рубля и ряда других внешних факторов. Но в целом пока что показатели довольно оптимистичны", — сообщили в компании.

"Еще одним фактором можно отметить более раннее открытие продаж. На сегодняшний день наша чартерная программа предполагает вылеты в Анталью из 15 городов, в Даламан из 6 и в Бодрум из 5. Старт летних программ для Москвы будет с 3 апреля, для остальных городов — со второй половины апреля", — добавили в Anex.

В свою очередь коммерческий директор Resort Holiday отметила увеличение авиаперевозки между РФ и Турцией в последние годы. "Так, например, национальный перевозчик планирует выполнять до 6 рейсов в день между Москвой и Антальей, при этом стоит принять во внимание другие города вылета и авиакомпании, в том числе иностранные", — сказала Ткаченко.