МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Бронирование путевок в Абхазию со стороны российских туристов выросло с начала года в 2,5-5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, связано это не только с ценовой политикой отелей, но и с их развитием, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Спрос на санаторный отдых в России превысил предложение

"Кампания раннего бронирования идет динамично по всем традиционным летним направлениям, наилучшую динамику показывает Абхазия, где объем продаж увеличился в 5 раз по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Особенность продаж этого года — равномерно бронируются туры на всю глубину вплоть до конца сезона в октябре", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

То, что спрос на путевки в Абхазию вырос, подтвердили и в туроператоре "Алеан". "К середине января число бронирований туров в Абхазию на лето выросло в 2,5 раза относительно бронирований, сделанных к аналогичным датам прошлого года", — сообщили в туроператоре. В группе компаний "Слетать.ру" сообщили, что доля заявок от всех забронированных россиянами туров в Абхазию на это лето составляет 15,5%.

Рост интереса к Абхазии в "Интуристе" связывают со сбалансированной ценовой политикой отельеров страны. "Некоторые объекты размещения цены не поднимали и работают по тарифам прошлого года. В целом по рынку рост цен на летний сезон-2024 не превышает 10-15%. Однако по мере приближения летнего сезона и увеличения загрузки цены на летний отдых в Абхазии будут повышаться", — пояснили в туроператоре.

При этом в "Алеане" рост спроса связывают с активностью возвратных туристов и улучшением концепций объектов размещения. "Так, ряд отелей перешли с полного пансиона на "все включено". Рост спроса также связан с увеличением числа объектов среднего ценового сегмента, ориентированных на семейный отдых", — рассказали в пресс-службе компании.

В "Алеане" уточнили, что более заметно выросли цены на туры в те объекты размещения Абхазии, которые перешли с полного пансиона на "все включено". "По остальным объектам цены выросли в среднем на 15%", — отметили в компании.

Туроператоры добавили, что наиболее востребованными курортами в Абхазии у российских туристов являются Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум. По их данным, туристы отдают предпочтение отелям с развитой инфраструктурой и активно бронируют гостиницы среднего ценового сегмента, работающие по системе "все включено". В плане питания россияне предпочитают в Абхазии полупансион.