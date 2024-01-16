МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Необходимо законодательно урегулировать внедрение компенсаций пассажирам в случаях "овербукинга", когда билетов продаётся больше, чем мест в самолете, заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что суд оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7) на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг — отказ в перевозке пассажирам с билетами.

В РСТ отметили, что необходимо создать четкие и понятные для всех правила по регулированию овербукинга, а также за создание компенсационного механизма, так как в настоящее время он не запрещен и не регламентируется на законодательном уровне. Пассажиры остаются без перелета и без "достойной компенсации", а при обращении в суд лишь половина дел заканчивается в пользу пассажира.

"Мировой опыт показывает, что по согласию сторон в случае овербукинга пассажиры принимают решение о переносе рейса, так как авиакомпании выплачивают им "живые" деньги", — процитировали в сообщении вице-президента РСТ Дмитрия Горина.

Овербукинг, или перебронирование — метод управления доходами авиакомпании, подразумевающий продажу перевозчиком больше билетов на самолет, чем он может вместить, чтобы застраховать себя на случай неявки пассажиров. Крупнейший частный авиаперевозчик России сократит присутствие в Москве

В РСТ уточнили, что страховка вполне оправданная: по международной статистике, в среднем на рейс не является 10-15% пассажиров, при этом у самих пассажиров риск попасть под овербукинг оценивается в 1%. Без сверхлимитных продаж авиакомпании терпели бы убытки, отправляя незаполненные самолеты. Выигрывает и потребитель: за счет избыточных продаж снижаются цены на билеты.

По словам Горина, принятие специальных правил на этот счёт в интересах потребителей ещё и потому, что "во многих странах пассажир, столкнувшийся с перепродажей авиабилетов, получает компенсацию от 400 до 800 евро плюс ему предоставляется гостиница на время ожидания следующего рейса".