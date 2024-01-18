МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти: по данным туроператоров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет от 50% до 100%, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Россиянам рассказали, когда в 2024 году будет наиболее выгодно взять отпуск

"В начале этого года значительно выросли бронирования отелей Крыма на лето по сравнению с тем же периодом годом ранее. По данным туроператоров, рост составляет от 50% до 100%. Статистика сервиса Travelline зафиксировала увеличение продаж с начала января на 40%. Это связано с низкой базой прошлого года, привлекательными ценами и спокойным информационным фоном", — сообщили в РСТ.

Туроператоры также отмечают рост спроса на поездки в Крым. "За последний месяц число бронирований выросло в два раза. Очень активны туристы были в прошедшие новогодние каникулы, прирост заказов составил 80%. Однако, к сожалению, до восстановления спроса далеко. Если раньше крымские объемы можно было сравнивать с показателями по курортам Краснодарского края в целом, то сейчас они не сопоставимы даже с Сочи", — процитировали в сообщении гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.

Как отметила руководитель пресс-службы компании "Алеан" Ирина Романова, продажи путевок в Крым выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В РСТ отметили, что важную роль для роста продаж играют привлекательные цены. "По данным Travelline, весной они будут ниже прошлогоднего уровня, а на лето вырастут на 7%, тогда как в Сочи средний рост составляет 20%. По словам Романовой, треть объектов в Крыму, в основном крупные отели, повысили цены в среднем на 10%. Небольшие гостиницы оставили прошлогодную стоимость, но многие объекты еще не предоставили актуальные тарифы", — сообщили в союзе.