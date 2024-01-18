МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Зарубежные отельеры в 2024 году перейдут к более адекватной тарифной политике для туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Франция будет ежемесячно поставлять Украине авиабомбы AASM

Вице-президент АТОР и генеральный директор «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов рассказал, что в 2023 году зарубежные туркомпании рассчитывали на высокий спрос и "взвинтили" цены. Однако из-за профицита предложения и расширения полетных программ их ожидания не оправдались.

По прогнозам экспертов, рост цен не будет таким стремительным, как в 2023 году. Коррекция цен в рамках специального предложения last minute больше не приносит результатов, а, наоборот, отельеры теряют бронирования и объемы продаж.

Как отметили в АТОР, пересмотр цен в сторону снижения начался в Египте, ОАЭ и Катаре.