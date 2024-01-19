МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Доля Северного Кавказа в общероссийском туризме по числу турпоездок выросла в 1,5 раза — с 2,3% в 2019 году до 3,5% в 2023 году, в том числе за счет развития круглогодичных путешествий, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Россияне рассказали, какой выбирают формат туров для отдыха с детьми

"Доля Северного Кавказа в общероссийском туризме выросла с 2,3% в 2019 году до 3,5% в 2023 году. Это фактически рост почти в 1,5 раза. И эта доля продолжит расти", — сказал Вахруков, выступая на совещании по вопросам развития туротрасли в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), имея в виду число турпоездок.

Он отметил, что такая динамика достигнута, в том числе, за счет снижения сезонности на курортах Северного Кавказа.

В ходе совещания министр экономического развития Максим Решетников также уточнил, что за январь-ноябрь прошедшего года в СКФО отдохнуло 2,5 миллиона человек, а число турпоездок по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 55%.

В свою очередь Вахруков отметил, что рост турпотока на горнолыжные курорты Северного Кавказа по итогам года составил 18%. "По "Домбаю" рост больше, чем на 11%, по "Эльбрусу" — на 26%, по "Архызу" — на 20%. Всего в среднем по северокавказским горнолыжным курортам рост составил 18% по 2023 году по сравнению с 2022 годом", — заключил замминистра.