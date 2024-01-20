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На Кубани построят круглогодичный гольф-курорт, сообщил Ткачев
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Круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок планируется создать в Сочи к 2028 году, заявил в интервью РИА Новости экс-губернатор Краснодарского края, глава... ПРАЙМ, 20.01.2024
бизнес, регионы, экономика, новости, туризм, россия, сочи, александр ткачев, круглогодичный гольф-курорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок планируется создать в Сочи к 2028 году, заявил в интервью РИА Новости экс-губернатор Краснодарского края, глава сельхозпредприятия "Агрокомплекс имени Ткачева" Александр Ткачев, выступающий инвестором проекта.
"На юге России отсутствуют полноценные поля для гольфа, спрос на которые растет. Это запрос туристов, и мы как бизнес на него реагируем. К 2028 году планируем создать круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок на территории 166 гектаров. Инфраструктура "Сочи Гольф" позволит проводить соревнования международного уровня, она будет дополнена виллами и гостиничным комплексом", — сказал Ткачев.
Он уточнил, что объем инвестиций на первом этапе составит 28,3 миллиарда рублей.
Ткачев также отметил, что на сегодняшний день в России наблюдается дефицит больших премиальных курортов и отелей с количеством номеров около 500 и более. "Существенный рост турпотока требует больше качественной инфраструктуры", — сказал он.
Полный текст интервью читайте на ria.ru.