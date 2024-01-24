МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Организованный въездной туризм в Россию в 2024 году может вырасти 3-4 раза, его драйвером станет Азия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора туроператора "Интурист" Александра Мусихина. В ОАЭ раскрыли причину популярности России среди арабских туристов

"В 2023 году рынок организованного въездного туризма начал оживать после прошлогоднего спада, в Россию снова поехали туристические группы. В 2024 году рост может быть 3-4-кратным, считают эксперты. Его драйвером станет Азия", — говорится в сообщении.

При этом, по мнению АТОР, о быстром восстановлении рынка въездного туризма в России "речи пока не идет". Согласно приводимым АТОР данным, до 80% иностранцев, въехавших в Россию в 2023 году, имели деловые цели. При этом, по сообщениям туроператоров, организованный поток классических экскурсионных туристов в прошлом году был до 90% ниже, чем до пандемии в 2019 году, отмечает Ассоциация.

"По нашему прогнозу, за четвертый квартал 2023 года цифра по турпотоку может вырасти еще на 150 тысяч. Предварительно, по итогам года в Россию приехали около 580 тысяч иностранцев, указавших целью своего визита "туризм". Но многие из них на самом деле приезжали с бизнес целями", — уточнил Мусихин.

По его словам, росту въездного турпотока в 2023 году способствовало ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам и, как следствие, дешевеющие туры в Россию для иностранцев. Кроме того, существующий в настоящее время фактический запрет на групповые поездки гражданам Китая в большинство стран Европы мотивировал их переориентироваться на Россию.

Мусихин также отметил роль внедрения в России электронной визы.

"Хоть и поздно, но в августе 2023 года был запущен удобный инструмент — электронная виза для граждан 55 стран. С вводом виз поток стал стремительно расти, и осенью объем бронирований от зарубежных партнеров стал гораздо больше, чем летом, когда виза не действовала. Электронная виза дешевле, отказов практически нет (1%), она решила многие проблемы, наши клиенты ей пользуются", — сказал он.