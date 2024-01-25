2024-01-25T12:45:34+03:00
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2024
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Посол оценил рост турпотока из России на Кубу
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Куба рассчитывает, что в 2024 году число российских туристов, посещающих остров, вырастет до 250 тысяч человек, заявил посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. "В 2023... ПРАЙМ, 25.01.2024
бизнес, новости, туризм, россия, куба, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Куба рассчитывает, что в 2024 году число российских туристов, посещающих остров, вырастет до 250 тысяч человек, заявил посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.
"В 2023 году нашу страну посетили 185 тысяч туристов, но потенциал очень большой. Если бы было больше полетов, было бы и больше туристов. Мы рассчитываем, что в этом году эта цифра достигнет 250 тысяч человек", — сказал он в ходе круглого стола, посвященного туризму в Латинской Америке.
Дипломат также указал на популярность кубинского направления среди российских туристов, рассказав, что когда он летел последний раз из Москвы на остров, не было ни одного свободного места, все были заняты российскими туристами.