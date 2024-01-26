МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Порядка 12% туристических компаний ушли с российского рынка в постпандемийный период, сегодня в ассоциацию "Турпомощь" входит 404 туроператора, сообщил глава ассоциации Александр Осауленко. В АТОР спрогнозировали рост организованного туризма в Россию

"В постпандемийный период мы потеряли 12% компаний", — сказал он в ходе общеотраслевой стратегической сессии под руководством Комитета по выездному туризму РСТ.

По его словам, на сегодняшний день в ассоциацию "Турпомощь" включено 404 туроператора, но из них только 368 состоят в федеральном реестре, "остальные ищут варианты туда войти". Осауленко добавил, что еще семь лет назад в ассоциацию входило 2,3 тысячи туркомпаний.

"Потеряли мы их не потому, что они не смогли выполнить свои обязательства, а потому что компании вынуждены были для того, чтобы взять избытки фондов, а у многих этих компаний избытки были свыше 7%, ликвидироваться, потому что по законодательству сегодня один путь — уйти с рынка и забрать деньги. А деньги им нужны были для того, чтобы поддержать работу предприятия — зарплаты, аренды, связь", — пояснил глава ассоциации.

Осауленко уточнил, что на сегодняшний день практически все туроператоры, которые входят в "Турпомощь", выплатили свои долги по задолженностям перед туристами. "Мы сделали главное — сохранили компании, которые смогли в итоге рассчитаться с туристами", — заключил он.