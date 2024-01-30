МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россиянам стало немного проще получить шенгенскую визу: записаться в европейские консульства стало легче, а некоторые шенгенские страны охотнее выдают многократные визы, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В АТОР оценили рекордный турпоток россиян на Кубу

"Некоторые страны Шенгенского соглашения стали охотнее выдавать россиянам многократные визы. Записаться на подачу документов в европейские консульства также стало чуть проще. Быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется в среднем за две недели. При подаче документов надо иметь в виду, что швейцарцы требуют подтверждение оплаты из отеля. Дольше всего визу делают в консульстве Хорватии — до двух месяцев", — рассказали в РСТ.

О визовой процедуре Италии в РСТ сообщили, что в Москве и области записаться на подачу документов можно на ближайшие даты, но остаются сложности с записью для жителей регионов – все расписано на месяц вперед. Документы рассматриваются от 30-45 дней. "Часть туроператоров говорят, что итальянские визы выдают на три-шесть месяцев. Другие уверяют, что визы чаще всего ставят на сроки поездки, но выдают и годовые — в зависимости от истории предыдущих поездок заявителя. В любом случае, многие относят Италию к числу самых лояльных в отношении выдачи виз россиянам", — рассказали в союзе.

В РСТ добавили, что в ноябре прошлого года консульство Испании решило проблемы с записью. "До этого боты расхватывали все окна, слоты выдавались небольшими порциями, но сейчас запись открывается на месяц вперед и записаться стало проще. Появилась возможность подавать документы в порядке живой очереди. Решение принимается за 4-6 недель", — сообщили в организации, уточнив, что визы испанцы чаще всего выдают на даты поездки, а также на три и более месяцев.

В союзе отметили, что долгосрочные туристические визы дает только Франция — на полгода, год. "В греческом консульстве визы ставят строго под даты тура, но сложностей со сдачей документов не возникает. Срок оформления — от 2,5 недель. Небыстрая запись для оформления визы в Германию, выдают, как правило, однократные. Португалия выдает краткосрочные визы, в основном на даты поездки", — добавили в сообщении.