БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв — ПРАЙМ. Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу оказался в блокаде из-за протестов, устроенных местными жителями из-за новой модели продажи билетов. В ГД предложили создать российско-латиноамериканскую турорганизацию

Газета La República опубликовала видео пустых улиц ближайшего к Мачу-Пикчу городка Агуас-Кальентес, где всегда останавливаются туристы перед посещением древнего памятника. На улице нет людей, все торговые точки закрыты.

Власти Перу решили ввести новую систему продажи билетов на вход в главную достопримечательность страны — через платформу компании Joinnus, принадлежащую крупной корпорации Credicorp. Ранее продажа осуществлялась муниципалитетом Мачу-Пикчу. В ответ работники туристической отрасли 25 января перекрыли железнодорожную ветку, ведущую к городу инков. Они обвиняют власти в сговоре с компанией, ожидают экономических убытков для себя и считают, что таким образом правительство хочет приватизировать все услуги и управление памятником культуры. В итоге власти решили скорректировать свое решение и предложили новую платформу для продажи билетов.

"Мы должны использовать прозрачную безопасную платформу, которая будет под контролем секретариата правительства… с участием регионального правительства и муниципалитета", — сказала министр культуры Лесли Уртеага в интервью радио RPP во вторник.

Министерство внутренней торговли и туризма совместно с министерством культуры и министерством окружающей среды выпустили совместное заявление, выразив надежду на диалог с протестующими и пригрозили им санкциями в случае продолжения забастовки.

Туристический поток в древний город снизился до 5% из-за протестов местных жителей и перекрытия ими железной дороги, сообщил РИА Новости генеральный секретарь региональной организации по защите культурного наследия (перуанская провинция Куско) Альфредо Корнехо.

"В лучшем случае сейчас (посещают Мачу-Пикчу — ред.) 200 туристов, тогда как обычно город принимает 4600 туристов в день. Где-то меньше 5%", — сказал он.

Корнехо пояснил, что поезда до ближайшего к Мачу-Пикчу города сейчас не ходят, поэтому есть альтернативные маршруты, не все из которых безопасны. Также они предполагают долгий путь пешком.