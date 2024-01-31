2024-01-31T08:27:45+03:00
2024-01-31T08:27:45+03:00
2024-01-31T08:27:45+03:00
2024
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Эксперт спогнозировал динамику цен в Турции
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Высокие цены в Турции, с которым столкнулись российские туристы, могут снизиться в 2024 году, рассказал РИА Новости экономический обозревателб Мустафа Реджеп Эрчин. "За последние... ПРАЙМ, 31.01.2024
бизнес, экономика, мировая экономика, новости, туризм, россия, турция, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 31 янв — ПРАЙМ. Высокие цены в Турции, с которым столкнулись российские туристы, могут снизиться в 2024 году, рассказал РИА Новости экономический обозревателб Мустафа Реджеп Эрчин.
"За последние три месяца курс доллара к TL (турецкая лира — ред.) вырос с 28 до более чем 30. Общие ожидания на 2024 год таковы, что курс доллара составит 39-40 TL. Это, конечно, означает рост примерно на 33-35 процентов. Ожидаемая Центральным банком инфляция на конец года в 2024 году составляет 36 процентов, а на рынке — 40-45 процентов. Российские туристы уже столкнулись со стремительным ростом цен в секторе услуг, а не с повышением обменного курса в Турции. Мы ожидаем, что в 2024 году этот рост в некоторой степени уляжется", — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что, согласно статистическим данным, инфляция в Турции в декабре прошлого года достигла 64,77% в годовом выражении. Тем не менее, некоторые эксперты оценивают рост потребительских цен в 127,21%. Турецкие власти надеятся, что к концу 2024 года удастся замедлить инфляцию до 34%.
Накануне стоимость лиры обновила исторический минимум и составила 30 лир за доллар. Сообщалось, что турецкая валюта упасть может еще сильнее, и к последнему кварталу 2024 года достичь 37 лир за доллар.