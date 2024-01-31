2024-01-31T10:36:57+03:00
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2024-01-31T10:36:57+03:00
2024
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Турция получила рекордную прибыль от туризма в 2023 году
Туризм
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Прибыль Турции от туризма в 2023 году составила 54,3 миллиарда долларов, рост по сравнению с прошлым годом составил 17%, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури... ПРАЙМ, 31.01.2024
финансы, бизнес, новости, туризм, турция, туризм, доходы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 31 янв — ПРАЙМ. Прибыль Турции от туризма в 2023 году составила 54,3 миллиарда долларов, рост по сравнению с прошлым годом составил 17%, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
Ранее министр сообщил, что страну в 2023 году посетили 56,7 миллиона туристов, первое место по числу путешественников заняли граждане России (6,3 миллиона).
"В 2022 году, несмотря на отголоски пандемии, наша прибыль составила 46,5 миллиарда долларов, это было для нас рекордным показателем. В 2023 году мы обновили этот рекорд, он составил 54,3 миллиарда долларов. Рост составил 17 процентов. В 2024 году у нас цель — 60 миллиардов долларов прибыли", — сказал министр на брифинге в среду.