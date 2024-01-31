АНКАРА, 31 янв — ПРАЙМ. Прибыль Турции от туризма в 2023 году составила 54,3 миллиарда долларов, рост по сравнению с прошлым годом составил 17%, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Турция и Россия рассмотрят способы решения проблем с платежами

Ранее министр сообщил, что страну в 2023 году посетили 56,7 миллиона туристов, первое место по числу путешественников заняли граждане России (6,3 миллиона).

"В 2022 году, несмотря на отголоски пандемии, наша прибыль составила 46,5 миллиарда долларов, это было для нас рекордным показателем. В 2023 году мы обновили этот рекорд, он составил 54,3 миллиарда долларов. Рост составил 17 процентов. В 2024 году у нас цель — 60 миллиардов долларов прибыли", — сказал министр на брифинге в среду.