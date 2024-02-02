МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Таиланд и Китай по итогам прошлого года впервые с 2020 года вернулись в десятку главных направлений путешествий россиян, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы. Россияне заняли первое место по числу туристов в Турции

Так, Таиланд стал восьмым направлением для поездок россиян: количество путешественников туда подскочило почти в пять раз — до 1,1 миллиона человек. Китай после снятия ковидных ограничений также вернулся в десятку популярнейших стран для путешествий, став девятым — его посетило 966 тысяч человек, что в 5,2 раза больше 2022 года. При этом в 2020 году Таиланд занимал шестое место, а Китай девятое.

Абхазия четвертый год подряд осталась крупнейшим направлением для поездок россиян — за прошлый год их количество выросло почти на 6%, до максимальных за все время 5,75 миллиона. Турция стала вторым основным направлением путешествий — ее посетили 5,6 миллиона россиян, что на 16% больше показателя предыдущего года.

В пятерку также входят Казахстан (+9%, 2,9 миллиона человек), ОАЭ (+42%, 1,7 миллиона) и Египет (+35%, 1,3 миллиона). Грузию в прошлом году посетило на четверть больше россиян — 1,1 миллиона, а Армению — на треть больше, также 1,1 миллиона.

Единственной европейской страной в десятке стала Финляндия, расположившаяся как раз на десятом месте, — ее посетили около 600 тысяч человек (-32%). При этом годом ранее она была на седьмом месте, а на девятом — Эстония.