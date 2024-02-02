МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Количество туристов из недружественных стран, посетивших Россию в прошлом году, выросло более чем в два раза в годовом выражении и стало максимальным с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Российские туристы столкнулись с ростом цен в Турции, заявил эксперт

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, передавший в ЦИК подписные листы для выдвижения кандидатом на выборах президента, ранее в пятницу заявил РИА Новости, что направил в Госдуму и ФНС обращение с требованием ввести принудительный налог на всех прибывающих в Россию туристов из недружественных стран.

Согласно расчетам агентства, количество иностранцев из недружественных стран, которые при въезде в Россию указали цель "туризм", составило по итогам прошлого года 153 тысячи человек, что в 2,3 раза больше показателя годом ранее. Это максимальное число туристов с 2020 года, когда начался коронавирус.

Больше всего путешественников приехало из Германии — их количество выросло в 2,2 раза, до 56 тысяч человек. Далее идет Эстония с 14,5 тысячи туристов, что в 7 раз больше результата за 2022 год. Россию также посетили 13,2 тысячи латвийцев против 4,9 тысячи годом ранее. Сильнее всего выросло количество туристов из Польши — в 21 раз, до 13,1 тысячи. Пятерку лидеров замыкает Южная Корея с 7,5 тысячи туристов, что в 1,8 раза превышает уровень 2022 года.

В десятку недружественных стран, откуда в РФ в прошлом году приехало больше всего туристов, входят Финляндия (7 тысяч человек), США (5,5 тысячи человек), Италия (4,9 тысячи человек), Литва (4,8 тысячи человек) и Франция (4,3 тысячи человек).

Всего, по данным ЕМИСС, Россию в 2023 году посетило 670 тысяч иностранных туристов против 200 тысяч годом ранее.