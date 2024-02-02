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2024
https://1prime.ru/tourism/20240202/842967345.html
Минэкономразвития назвало число туристов, посетивших Россию в 2023 году
Туризм
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Порядка 8,5 миллионов иностранных туристов посетило Россию по итогам 2023 года, это на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента многостороннего экономического... ПРАЙМ, 02.02.2024
бизнес, новости, туризм, минэкономразвития рф, туризм, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Порядка 8,5 миллионов иностранных туристов посетило Россию по итогам 2023 года, это на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Вчера появилась первая статистика пограничников, по въезду (за 2023 год — ред.) у нас получилось 8,5 миллионов иностранных туристов. Рост по сравнению с 2022 годом маленький — 3,5%, но все же он есть", — сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).