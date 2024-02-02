МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Порядка 8,5 миллионов иностранных туристов посетило Россию по итогам 2023 года, это на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Россияне заняли первое место по числу туристов в Турции

"Вчера появилась первая статистика пограничников, по въезду (за 2023 год — ред.) у нас получилось 8,5 миллионов иностранных туристов. Рост по сравнению с 2022 годом маленький — 3,5%, но все же он есть", — сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).