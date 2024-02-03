МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Туристический поток по России по итогам года составил 78 миллионов поездок, что на 20% выше показателей прошлого года, сообщил на пленарной сессии Дня туризма на выставке "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Минэкономразвития назвало число туристов, посетивших Россию в 2023 году

"Итоги 2023 года говорят о том, что спрос на внутренний туризм не просто восстановился, а уже превысил доковидный уровень. Мы сегодня говорим о 20% росте, и число поездок составило почти 78 миллионов. Это подтверждает правильность выбранной нами стратегии наращивания предложения", — сказал Чернышенко.

Он уточнил, что по поручению президента уже расширены существующие меры господдержки и запущены новые. В том числе 13 миллиардов рублей направлено регионам для реализации проектов по обновлению туристических центров городов, обустройству пляжей, маршрутов, приобретению туристического оборудования.

Помимо этого, по словам Чернышенко, в 2023 году на программу строительства модульных гостиниц было выделено 8 миллиардов рублей, а в 2024 году еще 9 миллиардов.

Вице-премьер отметил, что более 20,5 тысячи гостиничных номеров в России строятся по программе льготного кредитования. "До 20 февраля идет новый отбор, в рамках которого мы с этого года сможем субсидировать кредиты на строительство горнолыжной инфраструктуры и крупных парков развлечений, аквапарков, а также увеличим общий номерной фонд до 48 тысяч", — сказал Чернышенко.