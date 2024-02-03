2024-02-03T14:53:56+03:00
2024-02-03T14:53:56+03:00
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2024
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Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли в России
Туризм
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Объем финансирования туристической отрасли в 2023-2024 годах составит порядка 100 миллиарда рублей, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в... ПРАЙМ, 03.02.2024
бизнес, новости, туризм, россия, туризм, дмитрий чернышенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем финансирования туристической отрасли в 2023-2024 годах составит порядка 100 миллиарда рублей, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В 2023-2024 годах общий объем финансирования составит порядка 100 млрд рублей", — сказал Чернышенко.
Он отметил, что сейчас растет количество поездок по стране. По его словам, по итогам 2023 года этот показатель составляет 78 миллионов поездок, а к 2030 году увеличится до 140 миллиона поездок в год.
"Спрос на внутренний туризм не просто восстановился, но и превысил доковидный уровень. Мы сегодня говорим о росте 20%, число поездок составило почти 80 млн. Это подтверждает правильность выбранной нами стратегии — стратегии наращивания предложения", — подчеркнул Чернышенко.
В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который начал работу в 2021 году, идет строительство модульных гостиниц, строительство номерного фонда по программам льготного кредитования. С 1 августа 2023 года заработала электронная виза для граждан из 55 стран, запущен групповой безвиз для Китая и Ирана.