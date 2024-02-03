МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем финансирования туристической отрасли в 2023-2024 годах составит порядка 100 миллиарда рублей, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Турция получила рекордную прибыль от туризма в 2023 году

"В 2023-2024 годах общий объем финансирования составит порядка 100 млрд рублей", — сказал Чернышенко.

Он отметил, что сейчас растет количество поездок по стране. По его словам, по итогам 2023 года этот показатель составляет 78 миллионов поездок, а к 2030 году увеличится до 140 миллиона поездок в год.

"Спрос на внутренний туризм не просто восстановился, но и превысил доковидный уровень. Мы сегодня говорим о росте 20%, число поездок составило почти 80 млн. Это подтверждает правильность выбранной нами стратегии — стратегии наращивания предложения", — подчеркнул Чернышенко.

В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который начал работу в 2021 году, идет строительство модульных гостиниц, строительство номерного фонда по программам льготного кредитования. С 1 августа 2023 года заработала электронная виза для граждан из 55 стран, запущен групповой безвиз для Китая и Ирана.