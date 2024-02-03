МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Ираном, сообщил замминистра Дмитрий Вахруков в ходе экспертной панели на Дне туризме в рамках выставки "Россия". В Индии ожидают увеличения объема торговли с Россией в 2024 году

"Еще много что предстоит сделать. Это и упрощение анкеты для электронной визы, и расширения стран для безвизового группового туробмена. На этот год мы ставим себе ключевой показатель и ключевую страну — Индия", — сказал Вахруков.

Он также отметил, что необходимо работать над расширением списка стран, граждане которых могут приезжать в Россию без виз.

Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.

Как сообщал в рамках ВЭФ министр экономического развития Максим Решетников, Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.