2024-02-03T17:03:48+03:00
2024-02-03T17:03:48+03:00
2024-02-03T17:03:48+03:00
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Безвизовый туробмен с Индией будет запущен в 2024 году
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Министерство экономического развития РФ рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Ираном, сообщил... ПРАЙМ, 03.02.2024
бизнес, новости, туризм, россия, мэр, туризм, обмен, безвизовый режим
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Ираном, сообщил замминистра Дмитрий Вахруков в ходе экспертной панели на Дне туризме в рамках выставки "Россия".
"Еще много что предстоит сделать. Это и упрощение анкеты для электронной визы, и расширения стран для безвизового группового туробмена. На этот год мы ставим себе ключевой показатель и ключевую страну — Индия", — сказал Вахруков.
Он также отметил, что необходимо работать над расширением списка стран, граждане которых могут приезжать в Россию без виз.
Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.
Как сообщал в рамках ВЭФ министр экономического развития Максим Решетников, Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.