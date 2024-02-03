МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Концепцию продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках представили на выставке "Россия", в 2024 году приоритет будет отдан пяти странам мира, передает корреспондент РИА Новости. Безвизовый туробмен с Индией будет запущен в 2024 году

Работу по продвижению въездного туризма в Россию по поручению Минэкономразвития ведет Центр стратегических разработок (ЦСР). Он же разработал концепцию туристического потенциала и продолжит заниматься привлечением к ней инвесторов и экспертов.

"В 2024 внимание будет направлено на пять приоритетных стран: Китай, Индию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Ожидается, что к 2030 году итогом реализации представленной концепции станет ежегодный поток в 16 миллионов интуристов", — сказал гендиректор фонда ЦСР Павел Смелов в ходе панельной дискуссии на Дне туризма в рамках выставки "Россия".

Он отметил, что иностранному туристу сегодня хорошо знакомы две столицы — Москва и Санкт-Петербург.

"Наша глобальная задача — распространить эту позитивную тенденцию на другие регионы страны. Открыть для иностранного туриста великую, интересную, комфортную и гостеприимную Россию", — сказал Смелов.

Он уточнил, что предстоит сформировать целостный образ страны, разработать единый визуальный код присутствия за рубежом (адаптировав его в каждом конкретном случае под конкретные особенности стран-партнеров), активно интегрировать бренд России в работу бизнеса в целевых странах.